شكرا لقرائتكم لويس إدوارد يتقدم للمقاولون فى الدقيقة الأولى أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى شباك النادى مصر، معلناً تقدم المقاولون مع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، خلال المباراة التى تجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان نادى مصر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا، محمود شبانة، مصطفى كالوشا، علاء عطا، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، مصطفى سلطان، محمود رامبو، كليف مانديرا، إيجور فييرا.

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فيما بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى ابراهيم صلاح، كريم مصطفى، شكرى نجيب، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل في الأسابيع الأخيرة للمسابقة فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.