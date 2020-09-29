شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع الخميس المقبل لحسم مصير فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح يوم الخميس المقبل سيشهد حسم مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل نهائي سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق أو فسخ تعاقده بشكل نهائي، ويشهد الأهلي حالياً حالة طوارئ حتى يوم الخميس المقبل وهو موعد الإعلان عن مصير السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة في بطولة كأس مصر والمقرر اقامتها غداً الأربعاء على ملعب ستاد السلام.

ويعقد مسئولو الأهلي اجتماعات دائمة حتى صباح يوم الخميس المقبل وعرض مسئولو الأهلي على فايلر ارجاء تفعيل بند احقية فسخ العقد شهراً وهو الأمر الذي وافق عليه المدرب السويسري من حيث المبدأ ولكنه أشترط أن يوقع عليه بعد سفره لسويسرا واستشارة أسرته.

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وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر ، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

وأستخدم مسئولو الأهلي كافة الأساليب المتاحة للإبقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود.