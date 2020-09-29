شكرا لقرائتكم سيف زاهر يطالب الخطيب بحسم مصير فايلر بعيدا عن سياسة الرقص على السلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى سيف زاهر أن جماهير الأهلى تمنح محمود الخطيب رئيس ناديها كل المساندة فى إتخاذ القرار النهائى فى أزمة فايلر بعيداً عن سياسة الرقص على السلم ،وقال سيف زاهر فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" بقالى كام يوم بفكر كواحد من جمهور الاهلى وليس كأعلامى وعليه قولت فايلر بيتصرف غلط من بعد كورونا ، ادارة مباريات بشكل خاطىء دفع بلاعبين وتعرضهم للإصابة قبل مواجهة الوداد مثل رامى ربيعة ، لازم الخطيب ياخد قرار والجمهور هيسانده إنما استمرار سياسة الرقص على السلم لايفيد"

ويضيف سيف زاهر :"القرار السريع سيكون لمصلحة الأهلى ، ماليش دعوة بفايلر ولا مصلحته، لنا علاقة فقط بصالح الأهلى ، بقاء فايلر لنهاية عقده الجديد أمر جيد ، ورحيله والدفع بمدرب جديد أمر جيد أيضاً لأن فكرة سفره دون حسم الأمر وتأجيل الحسم يشبه سياسة الرقص على السلم لن تفيد الأهلى بأى شىء قبل أيام من مواجهة الوداد المغربى المصيرية ".

وتابع سيف زاهر :" لو فايلر عايز يكمل مع الاهلى أهلا وسهلا والمفروض يضرب تعظيم سلام لإدارة القلعة الحمراء ويعملها تمثال بعد ما اتعاقدوا معاه ومحدش يعرفه ولمعوه بالطريقة دى ، ولو مش عايز يكمل مع الف سلامة الاهلى يجيب مدرب غيره والوقت ده ياخده المدرب الجديد اللى هيكمل مع الفريق لنهاية الموسم المقبل ، وتأكد ياكابتن خطيب جمهور الاهلى هيساندك فى أى قرار المهم سرعة الحسم عشان الوقت".

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وفى وقت سابق ، انتقد الإعلامى سيف زاهر، ارتفاع أرقام عقود اللاعبين والصفقات بشكل ملحوظ وغير مبرر فى الدورى المصرى، وأشار زاهر فى تصريحات إذاعية عبر برنامجه "وان تو" الذى يقدمه على إذاعة أون سبورت إف إم، إلى أن الأهلى والزمالك كانا السبب فى إشعال موسم الانتقالات وقال سيف زاهر: الأهلى والزمالك بدأوا المشوار بصفقتى صلاح محسن وعبد الله السعيد، واللاعبين قالوا طالما فى 80 و90 مليون شخلل عشان تعدى.

واصل: إوعوا تصدقوا إننا فى زمن "مضونى على بياض وقعدت أمضى وأنا ببكى"، ماعدش فى ألوان وانتماء ولا أى حاجة وكل واحد بيبص لمصلحته ومستقبله، كل واحد بيدور على عقد فيه ثغره.

اختتم: حتى المدربين، ماذا يمكن أن يفعل النادى أكثر من شرط جزائى بربع مليون دولار، الأمر أصبح إجباريا ومن يلعب اليوم بالقميص الأبيض غداً يلعب بالقميص الأحمر.