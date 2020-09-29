شكرا لقرائتكم محلل تلفزيوني يثير "غضب" كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بشكل عنيف على المحلل التلفزيوني، روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، بعدما انتقد أداء ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفوز 3-1 على أرسنال يوم الاثنين.

وفاز ليفربول بمبارياته الثلاث في الدوري هذا الموسم، حيث بدأ مسيرته بالتفوق 4-3 على ليدز يونايتد ثم تفوق 2-0 على تشيلسي، بينما أشاد كين بقدرة الفريق على الفوز رغم اهتزاز خط الدفاع.

وقال كين: الشيء الغريب أنه عند النظر إلى ليفربول، فإنه لعب بشكل متواضع أمام ليدز. حسنا أجاد أمام تشيلسي ثم ظهر بشكل متواضع مرة أخرى، لكنه حصد تسع نقاط وهو أعلى رصيد ممكن لذا هو يدرك أنه يحتاج إلى التطور، يبدو الفريق قادرا على تحقيق الفوز بمباريات كرة القدم دون أن يكون في أفضل حالاته وهذا مؤشر للفريق الجيد.

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لكن كلوب لم يقبل انتقادات كين، وقال المدرب الألماني في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": هل صحيح ما سمعت بأن السيد كين قال إننا قدمنا أداء متواضعا الليلة؟ أنا أسمعكم بالفعل، هل قال ذلك؟

وبعد أن حاول كين توضيح تعليقه، واصل كلوب كلماته وقال: أنا أريد أن أسمع ذلك، لست متأكدا إن كنت استمعت بشكل صحيح، ربما كان يتحدث عن مباراة أخرى، عفوا لا يمكن أن تكون هذه المباراة.

وأضاف كلوب الذي أسعد مشجعي ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي في الرد على القائد السابق للغريم يونايتد: هذا وصف لا يصدق لهذه المباراة. لا يوجد أي تواضع على الإطلاق، أليسون أنقذ محاولة، وصنع المنافس محاولتين من الخلف ولا يمكن تجنب ذلك. يحتاج الفريق إلى حارس مميز في هذه اللقطات. وباستثناء ذلك كان الأداء الذي قدمناه استثنائيا، بالنسبة للمباراة فلم يكن هناك أي أشياء سيئة بل الواقع أن ما حدث عكس كلمة متواضع.

وتقدم أرسنال بهدف عن طريق ألكسندر لاكازيت بعد تشتيت خاطئ من آندي روبرتسون في منطقة جزاء، بينما أهدر المهاجم الفرنسي فرصة لإدراك التعادل 2-2 بعد انفراد بمرمى أليسون في الشوط الثاني.