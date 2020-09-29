خروج مدفيديف من الدور الأول للمرة الرابعة تواليا

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باريس: للعام الرابع تواليا، أقصي الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا عالميا من الدور الأول لبطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة لكرة المضرب، بعد خسارته الاثنين في باريس أمام المجري مارتون فوتشوفيتش 6-4 و7-6 (7-3) و2-6 و6-1.

ولم ينجح وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز 2019 حتى الآن في الفوز في اي مباراة على ملاعب رولان غاروس الترابية.

في مشاركته الأولى عام 2017، خرج مدفيديف مصابا أمام الفرنسي بنجامان بونزي، ثم خسر أمام الفرنسيين الآخرين لوكا بوي وبيار-هوغ هيربير.

وكلّفه غضبه الاثنين في نهاية المجموعة الثانية كثيرا، فعندما كان متخلفا 3-6 في الشوط الحاسم "تاي بريك"، تعرض لحسم نقطة وبالتالي خسارته المجموعة.

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وانتهت المباراة في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء على ملعب سوزان لنغلن المفتقد للحشود الجماهيرية، بسبب البروتوكول الصحي المفروض من قبل المنظمين منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ استئناف المباريات في منتصف آب/أغسطس الماضي بعد تعليقها عدة اشهر بسبب تفشي الفيروس، بلغ مدفيديف ربع نهائي دورة الماسترز في سينسيناتي الأميركية، نصف نهائي فلاشينغ ميدوز، لكنه خسر المباراة الوحيدة التي خاضها على الملاعب الترابية في دورة هامبورغ الألمانية الاسبوع الماضي أمام الفرنسي هوغو هومبير.

في المقابل، حقق فوتشوفيتش (28 عاما) فوزه الاول على لاعب بين العشرة الاوائل في العالم، وذلك في محاولته الخامسة عشرة. قال المجري الذي يلتقي في الدور المقبل الاسباني ألبرت راموس فينيولاس المصنف 44 "هذا أجمل انتصاراتي، أردت اثبات اني لاعب جيد".