الامارات | حوار سعودي بين النصر والأهلي على بطاقة نصف نهائي أبطال آسيا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حوار سعودي بين النصر والأهلي على بطاقة نصف نهائي أبطال آسيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم النصر السعودي بمواطنه الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، غداً في الدوحة، في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم. وتم اعداد النصر، وصيف 1995، بشكل مميز عطفاً على الصفقات النوعية التي أبرمتها إدارته، وهو يدخل المباراة بنفس العناصر التي شاركت في المباراة الماضية امام مواطنه الآخر التعاون. وقال مدربه البرتغالي روي فيتوريا في تصريح صحافي:"ستكون المباراة صعبة، نحن ندرك ذلك لأننا لعبنا ضد الأهلي في الدوري السعودي، ونعرف قدراتهم جيدا".

وأضاف "الأهلي لعب شوطين إضافيين في دور الستة عشر، لكنه في ذات الوقت حصل على يوم راحة إضافي بالمقارنة معنا. هذا اليوم الإضافي في مثل هذه النوعية من المسابقات يكون له أهمية كبيرة، ورغم ذلك نحن جاهزون".

وتصدر النصر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة كانت في مباراته الأخيرة التي لعبها بالصف الثاني. ثم تجاوز التعاون بهدف في ثمن النهائي حمل توقيع مهاجمه المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين (6) المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وانضم حمدالله (29 عاما) إلى النصر في 2018 وقاده للتتويج بلقب الدوري، حيث تصدر ترتيب الهدافين برقم قياسي بلغ 35 هدفاً. وفي الموسم التالي احتفظ بلقب الهداف ايضا (29 هدفا).

في حين تصدر الأهلي مجموعته الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من أربع مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر في أخريين. وفي ثمن النهائي، نجح في تجاوز عقبة شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1. ويطمح الأهلي وصيف البطولة في 1986 و2012، إلى تجاوز منافسه القوي والظهور بصورة مختلفة عما كان عليها في مبارياته الماضية، التي لم يكن خلالها في أفضل حالاته وتلقى خلالها هزيمتين تواليا، قبل أن تبتسم له ركلات الترجيح أمام شباب الأهلي.

وقال مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش في تصريح صحافي "لم أفضل أي فريق لمواجهته قبل القرعة لأن كل الفرق قوية، لكن جاءت نتيجة القرعة مثيرة لأننا سنواجه فريقا سعوديا". وتابع "النصر فريق جيد جدا، ونحن بالتأكيد نحترمه لكن لا نخشاه، أتينا إلى هنا من أجل تقديم أفضل ما بوسعنا، ولهذا فإننا سنقاتل ونلعب ثم سننتظر ما سيحدث". وأضاف "فلسفتي إعداد الفريق لمواجهة أي منافس بذات الطريقة، نحن سنتعامل مع هذه المباراة بذات الطريقة التي نتعامل بها مع أي مباراة أخرى". وكانت مباراة الفريقين الاخيرة في الدوري انتهت بالتعادل 2-2.

وهذه المواجهة الاولى بين الفريقين في دوري الابطال والثالثة على مستوى المشاركات الخارجية والثلاثون على مستوى مباريات خروج المغلوب. والتقى الفريقان في 29 مباراة منها 13 في كأس الملك، 7 في كأس ولي العهد، 4 في كأس الأمير فيصل بن فهد، 3 في دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، و2 في بطولة الأندية الخليجية، وانتهت المواجهات بفوز النصر في 12 مباراة والأهلي في 17 مباراة.

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وفي المباراة الثانية، يلاقي باختاكور الذي يخوض ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2009 بعدما كان بلغ نصف النهائي في 2003 و2004، خصما ايرانيا جديدا هو برسبوليس بعد تخطيه حامل اللقب مرتين استقلال طهران 2-1 في ثمن النهائي. أما برسبوليس وصيف 2018، فكان قد تخطى السد القطري حامل لقب 1989 و2011 بنتيجة 1-صفر في الدقائق الاخيرة.

ويظهر في ربع النهائي نظام حكم الفيديو المساعد، للمرة الاولى في مسابقات الأندية الاسيوية، وذلك بعد اعتماده على صعيد المنتخبات في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند في جميع مبارياتها، بعدما كان الظهور الأول لهذا النظام اعتباراً من ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات. ويقتصر النظام على أربع حالات فقط وهي احتساب الأهداف، ضربات الجزاء، البطاقات الحمراء المباشرة، والخطأ في تحديد هوية اللاعب.

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