الامارات | اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ مبادرة دعم "الاتحادات الآسيوية" لمواجهة جائحة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ تنفيذ مبادرة دعم "الاتحادات الآسيوية" لمواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اتحاد كرة الإمارات لكرة القدم مبادرة المساعدات الطبية "للاتحادات الآسيوية" لدعمها في مواجهة "جائحة كورونا"، وبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة " كورونا ".

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة العلاقات الدولية سالم الشامسي في تصريح صحافي: بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، نسقّت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية هي طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، وأزبكستان.

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وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وانسجاما مع ما تقدمه الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم. بدوره قال أمين عام اتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري إن "المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا وتجسدا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائما على تقديم العون للبلدان المتضررة"، مؤكداً أن العمل الانساني جزء أصيل في ثقافتنا ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وأضاف أن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

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