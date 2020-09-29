شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الاهلى المتوقع أمام الترسانة فى الكاس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الأهلى تدريبات اليوم الثلاثاء إستعدادا لمواجهة الترسانة غدا فى دورى الـ16 لكاس مصر، وينتظر أن يركز رينيه فايلر المدير الفنى خلال المران الختامى على مراجعة الخطة التى إستقر عليها لمواجهة الشواكيش وبعد المران سيختار المدير الفنى قائمة الـ18 التى ستدخل المعسكر المغلق.
وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي فى حراسة المرمى وأمامة محمود وحيد و ياسر إبراهيم و أيمن أشرف و محمد هاني وأليو ديانج و عمرو السولية وجيرالدو و وليد سليمان و محمود كهربا وأليو بادجي.
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