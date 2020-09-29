شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: هدفنا نشر ثقافة الممارسة من خلال المبادرات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نصر السعي نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة؛ تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة لأدوارها الإيجابية المتعددة على صحة المواطن.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء أول "جيم رياضي مفتوح" فى حديقة الطفل بمدينة نصر ضمن مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" بحضور رئيس الاتحاد اسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين.