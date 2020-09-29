شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حمودة نجم السواحل في الستينات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقدت الكرة المصرية ونادي حرس الحدود(السواحل) واحدا من أشهر نجوم الكرة في الستينات الكابتن محمد عبدالجليل الشهير بـ(حموده)82عاما.

كان الراحل نجم فريق السواحل بالستينات وصاحب خطة مصيدة التسلل الشهيرة التي قاد خلالها فريق السواحل طوال تواجده فيها قائد اللجيل الكروي الاول، والذي قاده لاحراز المركزالثالث في دوري المجموعتين موسم 63/64.

وحموده اصبح ماركه مسجلة لخطة التسلل وهوافضل من طبقهاوقادها كظهيرثالث في تاريخ الكرة المصرية وانضم للمنتخب العسكري بجوارعمالقة الستينات.

وقد تولي حمودة تدريب الفريق الاول لحرس الحدود (السواحل)خلال التسعينات ثم تولي ادارة المواهب والكشافين بالنادي الذي اصبح احدرموزه الكبار علي مدار61عاما قضاها بين جدرانه لاعباومدربا ومكتشف للمواهب.