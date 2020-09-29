فايلر يلجأ لحمدى فتحى لحل أزمة غياب المدافعين أمام الشواكيش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث رينيه فايلر، المدير الفنى للاهلى عن حل لازمة النقص العددى الذى يواجه الفريق قبل مواجهة الترسانة غدا فى دور الـ16 لكاس مصر وذلك بسبب إصابة محمود متولى ورامى ربيعة وغياب أيمن أشرف للإيقاف . ووفقا لمصدر داخل النادى فان فايلر، سيقوم بتجربة حمدي فتحي، في مركز قلب الدفاع، خلال المران الختامى المقرر مساء اليوم الثلاثاء لتجهيزة للمشاركة فى نفس المركز أمام الترسانة ، للتغلب على النقص العددي فى خط الدفاع .

ويأمل فايلر فى قدرة اللاعب على حل أزمة غيابات المدافعين لتجهيزه للمباريات المقبلة، حال اضطرته الظروف للاعتماد عليه في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي، غدًا الأربعاء، مع نظيره الترسانة، في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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