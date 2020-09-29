شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء قوي وظهور أول تاريخي.. المصرية ميار شريف تودع بطولة «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودعت اللاعبة المصرية ميار شريف بطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام، وذلك عقب الخسارة أمام اللاعبة التشيكية كارولينا بليسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة.

وقدمت البطلة المصرية ميار أداء أكثر من ممتاز ورائع، حيث اتسم أداؤها بالقوة والصلابة والندية، واستطاعت أن تحسم المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 7 أشواط مقابل 6.

أما في المجموعة الثانية استمر الأداء القتالي من اللاعبة المصرية ميار ولكنها خسرت المجموعة بـ 6 أشواط مقابل شوطين.

وفي المجموعة الثالثة والأخيرة، كانت الندية حاضرة وبقوة حتى الشوط الرابع من المجموعة ولكن استطاعت اللاعبة التشيكية الفوز بالشوط الرابع، وبعدها الخامس وحاولت ميار أن تقلص الفارق في الأشواط ولكن خبرت «بليسكوفا» حسمت الأمور لصحالها.

وتعتبر ميار شريف أول مصرية تلتحق بالدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، ولكنها قدمت أداء أكثر من رائع وتاريخي في أول مشاركة لها في تاريخ البطولة.

من جانبها، قالت كارولينا بليسكوفا، عقب انتهاء المباراة: «المباراة كانت صعبة للغاية وميار لاعبة قوية وممتازة وأظهرت قوة كبيرة».

وكانت المباراة أقيمت على ملعب «فيليب شاترييه» الملعب التاريخي لبطولة رولان جاروس.

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فيما كانت ميار قد تأهلت للدور النهائي لتصفيات بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية كاترينا ماكنالي 2-0، بالإضافة إلى أنه قد حجزت تذكرتها لأوليمبياد طوكيو المقررة العام المقبل بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.