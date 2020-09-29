شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الرياضة يتفقد أول جيم «أوت دور» ضمن مبادرة «خليك رياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، الثلاثاء، أول «جيم رياضي مفتوح» في حديقة الطفل بمدينة نصر ضمن مبادرة «خليك رياضي- Be Fit» التي ينظمها الاتحاد المصري لـ «ستريت وورك أوت – رياضة الشارع» بحضور رئيس الاتحاد إسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين.

يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، واتحاد ستريت وورك أوت، بإقامة «جيم مفتوح» في الحدائق والميادين العامة، وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع.