شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى السعودي يطلب التعاقد مع لاعب سانتوس بـ مليون و500 الف دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت جريدة «الرياضية السعودية» أن إدارة النادي الأهلي السعودى تقدمت بعرض رسمي لإدارة سانتوس البرازيلي لشراء عقد ماريو سيرجيو كوستا، لاعب الوسط البرازيلي 30 عامًا، بمبلغ مليون و500 ألف دولار ما يقارب نحو 5.6 مليون ريال سعودي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي الغربي تنتظر الموافقة الرسمية من قِبل النادي البرازيلي لإتمام الاتفاق مع اللاعب على بنود العقد وتفاصيله.

ويجيد ماريو كوستا اللعب في الطرفين الأيمن والأيسر، وسبق له أن مثَّل أنديةً برازيلية عدة، هي جريميو، وفيتوريا، وكروزيرو، وسييرا، وجوياس، وإنترناسيونال، إضافة إلى تشانجتشون الصيني. يذكر، أن عقد كوستا مع نادي سانتوس ينتهي في ديسمبر 2022.