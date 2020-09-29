شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يدعم ميار شريف في الدور الرئيسي بـ«رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد صلاح، النجم العالمى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى، على دعم ميار شريف في الدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس من خلال نشر صورة لها عبر صفحته على إنستجرام خلال مواجهتها للمصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا.

وواصلت المصرية ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، خطف الانظار، بعد التألق الكبير والمستوى الذي قدمته ببطولة رولان جاروس، بعد أن وصلت إلى الدور الرئيسى من البطولة، حيث تلتقى مع كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميا.

وتعد ميار شريف -المصنفة 171- أول لاعب مصري (رجل أو سيدة) على الإطلاق يصل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس العريقة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وتلعب الفائزة من مباراة ميار شريف وبليسكوفا، أمام الفائزة من مواجهة اللاتفية يلينا أوستابينكو، والأمريكية ماديسون برينجل.

بليسكوفا (28 عاما) سبق لها احتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس في يوليو 2017، ووصلت بليسكوفا إلى نصف نهائي رولان جاروس عام 2017، كما خاضت نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 2016.

وكانت ميار قد نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأوليمبياد في تاريخ اللعبة، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأوليمبية من قبل، إضافة إلى مشاركتها في آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى.

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