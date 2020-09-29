شكرا لقرائتكم خبر عن ذئاب الجبل يحشد قوتة لافتراس نادى مصر بالدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، مع نادى مصر فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الـ30 للدورى الممتاز

يبحث ذئاب الجبل عن استعادة الانتصارات بعدما تعثر فى الجولة الماضية بخسارته من مصر المقاصة بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند 49 نقطة فى المركز الرابع.

فيما يدخل نادى مصر المباراة وسط ظروف صعبة بسبب تواجده فى منطقة الخطر بعد خسارته الأخيرة من الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة ليتوقف رصيده عند 20 نقطة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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