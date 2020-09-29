شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتحدى انبى فى صراع المراكز المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق إنبي في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ ٣٠ للدوري.

ويدخل فريق المقاصة اللقاء وفي رصيده ٤٠ نقطة يحتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

وكان علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة قد اختار 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي.

على الجانب الأخريسعى الفريق البترولى بقيادة حلمى طولان، لاستثمار فوزه الأخير على الاتحاد السكندرى بهدفين للاشىء، والذى رفع رصيده إلى 41 نقطة فى المركز الخامس، لتجاوز المقاصة اليوم لمواصلة المسيرة نحو المنافسة على دخول المربع الذهبى.