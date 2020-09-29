شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى مواجهة قوية أمام زعيم الثغر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد ملعب الدفاع الجوى مواجهة تجمع بيراميدز الذى يقوده أنتى شاشيتش، مع الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، فى الثامنة مساء على الدفاع الجوى، ضمن الجولة الـ30 لبطولة الدورى الممتاز.

بيراميدز فاز فى المباراة الأخيرة على حرس الحدود بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 54 نقطة فى المركز الثالث، ويأمل فى مواصلة المسيرة للمنافسة على وصافة الدورى، بينما يسعى الاتحاد السكندرى لمصالحة جماهيره اليوم بعد خسارته الأخيرة من إنبى بهدفين للاشىء ليتوقف رصيده عند 38 نقطة فى المركز الثامن. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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