إبراهيم عثمان: الفوز على الطلائع جاء فى وقتة وضاعفنا المكافأت

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي ان الفوزالذى حققه الفريق على طلائع الجيش بهدف نظيف كان هاما وضروريا وجاء في وقته ، مشيرا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرا.

وأضاف عثمان :”سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بد من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات”.

وتابع :”أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلي والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعا”.

واختتم حديثه :”لدى ثقة في الجهاز الفني واللاعبين فى تقديم عروض تليق باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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