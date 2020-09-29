ريكاردو: الروح القتالية للاعبى الإسماعيلى وراء الانتصار على الطلائع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للاسماعيلى عن سعادته بالانتصار على الجيش فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراةالتى جمعت الفريق مساء أمس فى الجولة ال30 للدورى الممتاز. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :«السبب الرئيسى وراء الانتصار هو الروح القتالية للاعبين واصراراهم على حصد الثلاث نقاط». وواصل :«الانتصار سيمنح اللاعبين دفعة قوية من أجل استعادة الثقة وتعديل مركز الفريق بجدول مسابقة الدورى». وأتم حديثه :«أكثر ما اعجبنى فى اللقاء هو تصحيح كثير من الأخطاء التى عانى منها الفريق فى الفترة الماضية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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