شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر نتيجة مسحة كورونا الخامسة لديفيد سيزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي ظهور نتيجة مسحة كورونا لديفيد سيزا المدرب العام والتي من المقرر أن تظهر نتيجتها اليوم لمعرفة هل لازالت إيجابية أم تحولت لسلبية، خاصة وأن المدرب السويسري أجري المسحة 4 مرات سابقة وجاءت جميعا إيجابية مما أثار القلق عبيه بشدة من جانب الإدارة الحمراء، وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح أمس الاثنين، "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يأتي استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء بعد غدٍ الأربعاء.

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وتأكد غياب ثنائي الأهلي أيمن أشرف وعمرو السولية عن مواجهة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.