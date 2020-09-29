شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد نادي مصر بالجولة 30 في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لخوض مباراة نادى مصر على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى ابراهيم صلاح، كريم مصطفى، شكرى نجيب، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

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فيما جاء تشكيل نادى مصر كالتالى:

عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا، محمود شبانة، مصطفى كالوشا، علاء عطا، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، مصطفى سلطان، محمود رامبو، كليف مانديرا، إيجور فييرا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات في ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل في الأسابيع الأخيرة للمسابقة فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.