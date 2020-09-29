شكرا لقرائتكم كلاكيت ثاني مرة.. الجبلاية ترفض تأجيل مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم تأجيل مباراة الزمالك وسموحة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل على ستاد الاسماعيلية، فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى وتقديم الفريق السكندرى لمستوى مميز منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق خلفا لحمادة صدقى.

ويحاول البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك التعبير عن نفسه فى تلك المباراة واستكمال مشوار الفريق فى البطولة المفضلة له فى العشرة أعوام الماضية وحتى تكون فأل حسن على الخواجة البرتغالى فى ولايته الثانية مع القلعة البيضاء قبل السفر لمواجهة الرجاء البيضاء فى ذهاب نصف دورى أبطال أفريقيا.

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فى المقابل سيسعى لاعبو سموحة لترسيخ عقدة للزمالك بعدما نجحوا فى تحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم فى بطولة الدورى بعدما كان الفريق الأبيض متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن لاعبو الموج الأزرق استطاعوا فى الخمس دقائق الأخيرة من تحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وسبق ورفضت اللجنة الخماسية الطلب الذى تقدم به مسئولو الناديين لتأجيل اللقاء للسماح للاعبى الزمالك بالتقاط أنفاسهم قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بعد الضغط الكبير فى جدول مباريات الدورى مؤكدين انه لا يوجد رفاهية تأجيل أى مباراة سواء بالدورى أو الكأس لمدة 24 ساعة فقط ، لذا فسيقوم المديرين الفنيين بالاستعانة بعدد كبير من لاعبى الدكة لتجهيزهم بالشكل المناسب.