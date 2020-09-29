شكرا لقرائتكم أسوان يدرس وادى دجلة بالفيديو قبل موقعة الجولة 31 فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لنادى وادى دجلة، وأخرها لقاء الانتاج بالجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بفوز وادى دجلة برباعية مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الدجلاوى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعتبر مباراة وادى دجلة وأسوان مباراة بـ 6 نقاط، ففى حالة فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، وهو ما يعنى أن أسوان سيكون بحاجة لـ 4 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بالدورى الممتاز، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 41، وهو ما لن يتمكن وادي دجلة من الوصول إليه، ففى حالة الخسارة من أسوان وفوزه فى باقى المباريات سيتوقف رصيده عند النقطة 40.

Advertisements

وكان أسوان قد خسر فى مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعته بالمصرى مساء أمس على ملعب برج العرب، بهدف نظيف، وهى الخسارة الثانية على التوالى لأبناء الجنوب بعد الهزيمة من الجونة بنفس النتيجة فى الجولة 29.

ومنذ انطلاق الدور الثانى حقق أسوان عدة نتائج طيبة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى، كان أبرزها ثلاث انتصارات متتالية على حساب الإنتاج الحربى وطنطا والزمالك.

ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.