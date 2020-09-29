ميار شريف تخسر أمام المصنفة الرابعة عالميا ببطولة رولان جاروس للتنس

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جدة - عمرو شويل خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مباراتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا، بنتيجة 2/1 في الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، وفازت ميار فى المجموعة الأولى بنتيجة 7/6 ، بعد أن شهدت تفاوت فى النتائج بين ميار و منافستها التشيكية ، بينما فازت بلشكوفا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6/2 ، أما المجموعة الثالثة فحسمتها بلشكوفا 6/4 .
وجاءت صعوبة المباراة فى ظل تغير بوصلة الفائز بين لحظة وأخرى ، و تفاوت صعود وهبوط أسهم كل لاعبة خلال الأشواط فى كل مجموعة .
ونجحت ميار شريف بطلة التنس فى كتابة التاريخ لتصبح أول لاعبة في تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة جراند سلام بالفوز الجمعة الماضية ، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس
وأصبحت ميار شريف بطلة مصر في لعبة التنس ، هي الأيقونة و الرمز للعبة في الوقت الحالي ، بعد أن نجحت في التاهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في تاريخ اللعبة ، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل ، إضافة إلى مشاركتها في اخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك ، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى ، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى ، بخلاف الميدالية الذهبية التي حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى ، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .
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