شكرا لقرائتكم محمد صلاح يدعم ميار شريف فى الدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح النجم العالمى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى على دعم ميار شريف فى الدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس من خلال نشر صورة لها عبر صفحته على إنستجرام خلال مواجهتها للمصنفة الرابعة كارولينا بلشكوفا .

ونجحت ميار شريف فى حجز مقعد بالدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو فى الدور النهائى للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.

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وفازت البطلة المصرية ميار شريف مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز، ثم حققت الفوز الثانى فى الدور التمهيدى على اللاعبة الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى ، لتتمكن فى الفوز بآخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة.

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.