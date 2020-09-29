شكرا لقرائتكم فحص طبي لأجاي والشيخ فى الأهلي قبل مواجهة الترسانة فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع ثنائي الأهلي أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لفحص طبي اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق بسبب الشكوى من الإجهاد، واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم، على هامش المران الصباحي أمس، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد مسئولو الأهلي أن سبب عدم مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي، وسيخضع الثنائي لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة غداً وان كانت فرصهما تضاءلت بشدة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء غداً الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة السلام.
في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.
ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).
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