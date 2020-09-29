شكرا لقرائتكم كأس الملك يبدأ من ثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين قرارا بانطلاق نسخة بطولة كأس الملك 2020 - 2021 من ثمن النهائي وبقصر مشاركة أندية الدوري السعودي للمحترفين..

وينطلق الموسم الجديد، في السادس عشر من أكتوبر القادم بسبب تأخر نهاية العام الرياضي الماضي 2019-2020؛ إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن اتحاد الكرة، اقتصار المشاركة في بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2020-2021، على أندية دوري السعودي المحترفين السعودي. وكشف اتحاد الكرة عن أن القرار يأتي بسبب ضغط الروزنامة وضيق الوقت، بسبب تأخر انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وأوضح أن قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ستجرى في الثاني من نوفمبر من عام 2020.