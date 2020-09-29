شكرا لقرائتكم ليفربول يواصل بدايته القوية ويهزم أرسنال بثلاثة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل ليفربول بدايته القوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 - 1 على أرسنال يوم الاثنين في ختام مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة.

وحقق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى تسع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف ليستر سيتي وأمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد أرسنال عند ست نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف أستون فيلا.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما السنغالي ساديو ماني والأسكتلندي أندرو روبرتسون في الدقيقتين 28 و34 مقابل هدف سجله الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، فشل كل من الفريقين في هز الشباك حتى أحرز البديل ديوغو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 3 - 1 وحفاظه على العلامة الكاملة حتى الآن في رحلة الدفاع عن اللقب فيما مني أرسنال بالهزيمة الأولى له بعد انتصارين متتاليين في المسابقة.