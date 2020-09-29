شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاسماعيلى: لم نطلب تأجيل مباراة المصرى ولجنة الكرة أقل من أبو جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أبو طالب العيسوى المدرب العام للنادى الإسماعيلى أن الفوز على طلائع الجيش كان مهما للغاية، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيكون مختلفا، وتم تشكيل لجنة كرة لضم لاعبين مميزين من داخل مصر وخارجها، وقال العيسوى فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الإسماعيلى فى الفترة الحالية يحتاج تكاتف أبناء النادى، ويجب رد الجميل له".

وأضاف: "مواجهة طلائع الجيش كانت صعبة جدًا، وهو من أفضل الفرق في الدورى المصرى ويضم لاعبين مميزين، ولديهم إمكانيات كبيرة، ولكن كان الفوز بالنسبة للإسماعيلى كان هام للغاية".

وواصل: "مبادرة نجوم الإسماعيلى بدعم اللاعبين، جاءت إيجابية للغاية، هذه الزيارة أثلجت صدور الجهاز الفنى واللاعبين، وسعداء برؤية أيمن حفنى وأنوس وعماد سليمان، وأشكر مصطفى يونس كابتن الأهلى السابق، على تواجده ودعمه لنا".

وأكمل: "وكذلك حرص على أبوجريشة ومحمد صلاح أبوجريشة على دعم النادى، وتلقيت اتصالات من سيد عبدالرزاق "بازوكا" لدعم الفريق والجهاز الفني".

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وتابع أبوطالب: "الإسماعيلي أيضا يضم لاعبين جيدين، لكنهم يحتاجون إلى الخبرات، كلهم عناصر شابة لها مستقبل كبير، ونسعى للتركيز للفوز على سموحة، نتمنى تحقيق النقاط الثلاث".

وأردف: "لجنة الكرة بالإسماعيلي تسعى لإضافة عناصر جديدة للفريق في الفترة المقبلة، نريد استقطاب لاعبين بمواصفات خاصة، سنعمل على انتقاء أفضل العناصر".

وأكمل: "هناك لجنة كرة تتكون من خالد القماش وأحمد العجوز ومحمد محسن أبوجريشة وأنا معهم، سنحاول ضم أبرز اللاعبين سواء من داخل مصر أو لاعبين أجانب".

وحول عدم تواجد على أبوجريشة، قال العيسوى: "لجنة الكرة "صغيرة جدًا" عليه، كان يعمل مديرا رياضيا فى وادى دجلة ومشرف عام على الفرق الكروية هناك، لكن هناك تواصل معه فى كل الأمور".

وأكمل: "نفكر فى مباراة سموحة حاليا، ولا أعرف مصير لقاء المصرى البورسعيدى حتى الآن، ولم نطلب التأجيل".