أسوان يراجع وادى دجلة بالفيديو قبل مباراة الجولة الـ31

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لنادى وادى دجلة، وآخرها لقاء الإنتاج بالجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بفوز وادى دجلة برباعية مقابل هدف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الدجلاوى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.
وتعتبر مباراة وادى دجلة وأسوان مباراة بـ6 نقاط، ففى حالة فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، وهو ما يعنى أن أسوان سيكون بحاجة لـ4 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بالدورى الممتاز، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 41، وهو ما لن يتمكن وادى دجلة من الوصول إليه، ففى حالة الخسارة من أسوان وفوزه فى باقى المباريات سيتوقف رصيده عند النقطة 40.
وكان أسوان قد خسر فى مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعته بالمصرى مساء أمس على ملعب برج العرب، بهدف نظيف، وهى الخسارة الثانية على التوالى لأبناء الجنوب بعد الهزيمة من الجونة بنفس النتيجة فى الجولة 29.
ومنذ انطلاق الدور الثانى حقق أسوان عدة نتائج طيبة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى، كان أبرزها ثلاث انتصارات متتالية على حساب الانتاج الحربى وطنطا والزمالك.
ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.
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