شكرا لقرائتكم خبر عن معلول آخر محاولات لاعب أهلاوي سابق لتدعيم بيراميدز .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد لاعب سابق في الأهلي انتهت علاقته بالنادي مؤخراً لتفريغ القلعة الحمراء من أحد أهم نجومها خلال السنوات الماضية ، فقد شهدت الأيام الماضية محاولات مُكثفة من جانب لاعب سابق في الأهلي مع الظهير الدولي التونسي على معلول لاعب الأهلي بهدف انتقال الأخير لنادي بيراميدز في الموسم المقبل، وتأتي محاولات اللاعب السابق في الأهلي بهدف الانتقام من ناديه بعدما قرر عدم تجديد عقده قبل عدة أشهر لأسباب فنية وهو الانتقام الذي تجسّد منذ أسابيع بتحريض رمضان صبحي على الرحيل من الأهلي والانتقال لبيراميدز، رغم أن الأهلي كان قد أنهى الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان نهائياً قبل تراجع الأخير عن اللعب للأهلي والانتقال لبيراميدز.

مسئولو الأهلى عقدوا جلسة خاصة منذ أيام مع على معلول للاستفسار عن حقيقة العرض الذى تلقاه مؤخراً من نادي بيراميدز وهو العرض الثانى للدولى التونسى من بيراميدز خلال فترة قصيرة، وكشف معلول لإدارة الأهلى عن تلقيه عرضاً من لاعب سابق فى القلعة الحمراء انتقل مؤخراً لبيراميدز عرض عليه الرحيل للسماوى فى الموسم المقبل مقابل مليونى دولار أي ضعف ما يتقاضاه من الأهلى وربما يزيد العرض لـ2.5 مليون دولار أى 45 مليون جنيه فى الموسم الواحد ليكون أغلى لاعب فى الدورى المصرى سواء مصرياً أم أجنبياً.

وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن إدارة بيراميدز ترغب في خطف على معلول بأي طريقة من الأهلي لذا قدّمت عرضا ماليا كبيرا له وكانت ستُقدم عرض مالي مُغر للغاية للأهلي قد يصل لأربعة ملايين دولار لشراء اللاعب التونسي لكن الأخير رفض وأكد لإدارة الأهلي أنه اعتذر لزميله السابق في القلعة الحمراء عن العرض وتمسك بالبقاء مع فريقه لحين إنتهاء عقده على الأقل بعد موسمين.