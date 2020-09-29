شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن انضمام المثلوثى للزمالك الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن إتمام الزمالك التعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن السابق للصفاقسى التونسى، فى صفقة انتقال حر وذلك خلال جلسة رئيس الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد مرتضى منصور أن الجبهة اليمنى للزمالك في الموسم المقبل تضم كل من حازم إمام وحمزة المثلوثى وأحمد عيد، وذلك أثناء تعريف باتشيكو بلاعبي الزمالك.

من ناحية أخرى استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.

Advertisements

في سياق مختلف يخضع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ31 للدورى، حيث غاب أوناجم عن مباراة الجونة الماضية عقب إصابته فى مباراة طنطا بالأسبوع الـ29 للدورى، وكانت إصابة أوناجم عبارة عن جزع فى الركبة.

ومن المتوقع أن ينضم أوناجم إلى قائمة المباراة لكن لن يشارك فى التشكيل الأساسى حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

وأشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.