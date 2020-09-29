شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى الأهلى حتى الخميس قبل الإعلان عن مصير فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة طوارئ يشهدها النادى الأهلى حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها غداً الأربعاء، على ملعب استاد السلام، ويعقد مسئولو الأهلى اجتماعات دائمة حتى صباح يوم الخميس المقبل وهو الموعد الذى حددته إدارة النادى للإعلان عن مصير فايلر، وعرض مسئولو الأهلى على المدرب السويسرى إرجاء تفعيل بند أحقية فسخ العقد شهراً وهو الأمر الذى وافق عليه المدرب السويسرى من حيث المبدأ لكنه اشترط أن يوقع عليه بعد سفره لسويسرا واستشارة أسرته.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا مساء غد الأربعاء بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة في بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة أن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا في الوقت الحالي.

واستخدم مسئولو الأهلى كل الأساليب المتاحة للإبقاء علي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حتي نهاية بطولة دوري ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلي على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكي يتمكن من قيادة الفريق في البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة في سويسرا بعد مباراة الترسانة في الكأس علي أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثاني تقاضي راتب الشهر مقدما والثالث الحصول علي مكافأة الدوري المقدرة بشهرين من راتبه الذي يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعني أن إدارة الأهلي مطالبة بتحويل مبلغ 600 الف دولار في حساب فايلر قبل توقيعه العقود.