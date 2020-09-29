شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مسحة كورونا لديفيد سيزا للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادى الأهلى ظهور نتيجة مسحة كورونا لديفيد سيزا المدرب العام والتى من المقرر أن تظهر نتيجتها اليوم لمعرفة هل لازالت إيجابية أم تحولت لسلبية، خاصة أن المدرب السويسرى أجرى المسحة 4 مرات سابقة وجاءت جميعها إيجابية، ما أثار القلق من جانب الإدارة الحمراء، وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح أمس الاثنين، "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذى يأتى استعدادا لمواجهة الترسانة المقرر لها غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى، "رابيد تيست" وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء؛ استعدادا للمباراة المقبلة مع الترسانة مساء غدٍ الأربعاء.

وتأكد غياب ثنائى الأهلى أيمن أشرف وعمرو السولية عن مواجهة الترسانة فى كأس مصر بسبب الإيقاف، وحصل الثنائي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا ليتأكد غيابهما عن المباراة المقبلة أمام الترسانة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراتى الفريق المقبلتين بداية من الترسانة فى كأس مصر بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماعا تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين اللتين سيخوضهما الفريق في الأجندة الدولية الأخيرة.