شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس للتنس أمام المصنفة الرابعة على العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مباراتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، وفازت ميار فى المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6، بعد أن شهدت تفاوتا فى النتائج بين ميار ومنافستها التشيكية، بينما فازت بلشكوفا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 / 2، أما المجموعة الثالثة فحسمتها بلشكوفا 6 / 4.

وجاءت صعوبة المباراة فى ظل تغير بوصلة الفائز بين لحظة وأخرى، وتفاوت صعود وهبوط أسهم كل لاعبة خلال الأشواط فى كل مجموعة.

ونجحت ميار شريف بطلة التنس فى كتابة التاريخ لتصبح أول لاعبة فى تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسى من بطولة جراند سلام بالفوز الجمعة الماضية، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس.

وأصبحت ميار شريف بطلة مصر فى لعبة التنس، هي الأيقونة والرمز للعبة في الوقت الحالى، بعد أن نجحت في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة، حيث لم تسبقها أى لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى ، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التي حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى ، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2 / 0.