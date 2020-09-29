شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف فتاة المضرب الذهبى تخطف أنظار محمد صلاح والمصريين في رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأنظار، وأصبحت حديث الصباح و المساء في الشارع الرياضى المصرى ، بعد المستوى الذى قدمته ببطولة رولان جاروس ، بعد أن وصلت الى الدور الرئيسى من البطولة ، حيث تلتقى مع كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميا ، ونالت ميار شريف لقب الفتاة الذهبية وهو اللقب الذى منحه لها الشعب المصرى ، بعد الإنجازات التي حققتها في رياضة التنس ، وهو ما لم تكن تتوقعه وفقا لتصريحاتها في أحد الفيديوهات التي نشرتها اللاعبة.

وكما استطاعت ميار أن تلفت الأنظار بنجاحاتها ، تمكنت من توحيد صفوف المصريين والاهتمام بلعبة التنس أكثر ما هي عليه ، وانتظار الشارع الرياضى بموعد مبارياتها ، مثلما ينتظرون مباريات محمد صلاح في الدورى الإنجليزى.

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كما أن الفتاة الذهبية نالت إشادة محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف في ليفربول، ووجهت له الشكر على التويتة التي دعمها بها ، قائلة : " عايزة أشكر محمد صلاح على دعمه، حاجة كويسة إننا نشوف الناس الناجحة فى مصر بتدعم النماذج الناجحة".

وأصبحت ميار شريف بطلة مصر في لعبة التنس ، هي الأيقونة و الرمز للعبة في الوقت الحالي ، بعد أن نجحت في التاهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد في تاريخ اللعبة ، حيث لم يسبقها أي لاعبة مصرية إلى الدورات الأولمبية من قبل ، إضافة إلى مشاركتها في اخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك ، حيث شاركت في النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى ، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى .

بخلاف الميدالية الذهبية التي حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى ، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .