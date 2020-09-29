شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، اجتماع مجلس إدارة صندوق الرياضة المصرى؛ لمناقشة خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة، وبدأ الاجتماع بعرض تقديمى حول التعريف بالصندوق وأهدافه، ومصادر التمويل، والسياسة الاستثمارية له، وتشكيل مجلس الإدارة، والهيكل التنظيمى، واحتياجات رأس المال وفق المتطلبات المالية للصندوق.

وتضمن العرض الأهداف العامة للصندوق، والمتمثلة فى تحسين ترتيب مصر أوليمبياً من خلال زيادة عدد الميداليات الأوليمبية، ودعم المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، ودعم ورعاية المنتخبات والفرق القومية المؤهلة لدورات الألعاب الأوليمبية، ودعم المشروعات القومية للياقة البدنية والصحة العامة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الرياضية ، وتنسيق وزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في دعم ورعاية اللاعبين لمختلف البطولات الدولية، وتوفير المناخ المناسب لهم لتحقيق الإنجازات، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالرياضة، وتحقيق الريادة العالمية للرياضة المصرية.

وأوضح الوزير أن صندوق الرياضة المصري يعد استثماراً خيرياً وطنياً، وسيكون له دور كبير مستقبلاً فى رعاية ودعم اللاعبين، وتلبية كل احتياجاتهم، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة عامة توضح آليات تعظيم موارد الصندوق المالية، وتحقيق الاستدامة لها، وتقديم دراسة مالية متكاملة.

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وفى هذا السياق، دارت المناقشات - خلال الاجتماع - حول الرؤية المستقبلية لتعظيم موارد الصندوق، والعمل على توسيع قاعدة المساهمين، ومشاركة القطاع الخاص انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية، والشركاء الرئيسيون، والرعاة.

حضر الاجتماع محمد الإتربى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الرياضة المصرى، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق منهم الدكتور سامح الترجمان، والدكتور عماد البناني، والدكتورة سوزان فؤاد، وماجد شوقي، وعمرو الجناينى، وخالد بهاء الدين، وإسماعيل عدلى، والمستشار عمرو حسين عضو اللجنة الفنية، والدكتور احمد حلمي قورة نائب المدير للشئون المالية.