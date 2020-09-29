شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نوفمبر انطلاق الموسم الجديد للملاكمة ببطولة الجمهورية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة عن انطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 يوم 7 نوفمبر المقبل ببطولة الجمهورية للسيدات، على أن تستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر بمركز شباب المعادى، حيث إنه سيتم اعتماد خطة الموسم الجديد فى الجمعية العمومية المحدد لها شهر أكتوبر المقبل.

وحدد مسئولو اتحاد الملاكمة يوم 31 أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد بحضور مندوبى الأندية ممن لهم حق الحضور.

وكشف محمد عبد العزيز غنيم، مسبقا، عن أحقية 30 ناديا فى حضور الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية، وفقا لما حددته اللجنة الاولمبية بعد اقصاء مراكز الشباب.

كما كشف رئيس اتحاد الملاكمة عن قيمة قيد لاعبى الأندية بواقع 10 جنيهات للناشئين و20 جنيها للشباب و30 جنيها للاعب الدرجة الأولى. وقال غنيم إن الإتحاد لا ينوى مطلقا زيادة هذه القيمة من أجل توسيع قاعدة اللعبة فى جميع الأندية و المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

واشترط اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، على اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

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