شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية لذئاب الجبل فى شباك نادى مصر بالدور الأول قبل صدام اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره نادى مصر فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر نادى مصر من الاهلى بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ترتيب المقاولون العرب ونادى مصر فى جدول الدورى

يحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً، بينما يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى.

تاريخ مواجهات المقاولون العرب ونادى مصر

جمعت الفريقين مباراة واحدة بالدوري فقط نظراً لصعود نادى مصر بدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الكلية الحربية بالجولة 13 للمسابقة فى 11 يناير 2020 ، سجل ثلاثية المقاولون كل من سيف الدين الجزيرى وشكرى نجيب وكريم مصطفى وسجل هدف نادى مصر الوحيد رضا الويشى.

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النحاس يبحث عن استعادة الانتصارات ويسعى عبد الله للتمسك بالأمل الأخير

وطالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات في ظل النتائج المتراجعة لذئاب الجبل في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، فيما يسعى طارق عبد الله المدير الفنى لنادى مصر للتمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار بعدما بات المرشح الثانى للعودة للمظاليم.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب ونادى مصر

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام نادى مصر مكون من :" محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أمير عابد، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، طاهر محمد طاهر، شكرى نجيب، محمد عصام، محمد سالم"

كما من المتوقع أن يكون يبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من :"عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".