شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يؤجل اجتماعه الشهرى مع صفحات الزمالك للأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تأجيل اجتماعه الشهرى الذى يعقده مع أعضاء الصفحات التى تنشر أخبار الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى، ليقام الأحد المقبل بدلا من الجمعة الموعد الشهرى له، وذلك بسبب انشغال رئيس الزمالك بالتواجد فى قريته بشلوش بالمنصورة تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

من ناحية أخرى يخضع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، حيث غاب اوناجم عن مباراة الجونة الماضية عقب إصابته فى مباراة طنطا بالأاسبوع الـ 29 للدورى، وكانت إصابة اوناجم عبارة جزع في الركبة.

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ومن المتوقع أن ينضم أوناجم إلى قائمة المباراة لكن لن يشارك في التشكيل الأساسي حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

فيما أشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.