شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة من مساء غد الأربعاء فريقا الأهلى والترسانة فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يلتقى الفائز مع أبو قير للأسمدة فى دور الثمانية للبطولة.

ويسعى الأهلى إلى حسم تلك المواجهة خاصة وأنها ربما تكون اللقاء الأخير للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء الذى اتفق مع مجلس الإدارة على الرحيل نظرا لشعوره بعدم الراحة من التواجد داخل النادى الأحمر خلال الوقت الحالى وتفضيله البقاء بجانب أسرته – على حد وصفه – لذا فإنه سيحاول ترك بصمة مع جماهير الأهلى بالصعود لدور الثمانية من أقدم بطولات الكرة المصرية .

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وسيقوم فايلر بإشراك عدد كبير من اللاعبين الشباب والبعيدين عن المشاركة عن المواجهات فى ظل الإصابات والإيقافات التى ضربت الفريق بسبب ضغط المباريات بالدورى ، ومن المقرر أن يغيب كل من وليد سليمان بسبب كدمة في الضلوع، وأحمد الشيخ وجونيور أجايي بسبب الإجهاد .

ويحاول لاعبو الأهلى إنهاء المباراة مبكرا وعدم الوصول بها للدقائق الأخيرة مثلما حدث فى الموسم الماضى فى نفس الدور عندما تقابلا الفريقين سويا ونجح الشواكيش فى التقدم بهدف مقابل للاشئ حتى الدقائق الأخيرة من المباراة عندما تفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف

فى المقابل يخوض الترسانة المباراة للشهرة فى ظل فارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين ، وقد رفضت اللجنة الخماسية طلب مسئولى النادى الأزرق بتأجيل المباراة ، لذا فمن المتوقع أن يخوض شاكر عبد الفتاح المدير الفنى للفريق اللقاء بتشكيل من الناشئين والشباب مطعم بعدد من عناصر الخبرة.