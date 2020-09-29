شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب كاف لحسم الموعد النهائى لأمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للاستفسار عن الموعد النهائى لبطولة أمم أفريقيا 2021 سواء بإقامتها فى موعدها فى 2021 أو تأجيلها بسبب فيروس كورونا أسوة بما حدث فى العديد من البطولات الدولية العالمية، ومنها أمم أفريقيا للكبار وأولمبياد طوكيو، ويستعد منتخب مصر للشباب لتصفيات بطولة شمال أفريقيا التى تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس في السابع من نوفمبر المقبل، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني الي كاس أمم أفريقيا بموريتانيا 2021.

وتسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يومى 24 و25 اكتوبر المقبل فى تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودى أو المنتخب البحرينى فى الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها، ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإدارى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.