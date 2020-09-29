شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامس من أكتوبر المقبل فريقا الزمالك وسموحة باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى وتقديم الفريق السكندرى لكرة جميلة منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق خلفا لحمادة صدقى.

ويحاول البرتغالى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك التعبير عن نفسه فى تلك المباراة واستكمال مشوار الفريق فى البطولة المفضلة له فى العشرة أعوام الماضية وحتى تكون فأل حسن على الخواجة البرتغالى فى ولايته الثانية مع القلعة البيضاء قبل السفر لمواجهة الرجاء البيضاء فى ذهاب نصف دورى أبطال أفريقيا.

فى المقابل سيسعى لاعبو سموحة لترسيخ عقدة للزمالك بعدما نجحوا فى تحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم فى بطولة الدورى بعدما كان الفريق الأبيض متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن لاعبو الموج الأزرق استطاعوا فى الخمس دقائق الأخيرة من تحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وقد رفضت اللجنة الخماسية الطلب الذى تقدم به مسئولى الناديين لتأجيل اللقاء للسماح للاعبو الزمالك من التقاط أنفاسهم قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء بعد الضغط الكبير فى جدول مباريات الدورى مؤكدين انه لا يوجد رفاهية تأجيل أى مباراة سواء بالدورى أو الكأس لمدة 24 ساعة فقط ، لذا فسيقوم المديرين الفنيين بالاستعانة بعدد كبير من لاعبى الدكة لتجهيزهم بالشكل المناسب.