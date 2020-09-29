شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق بيراميدز نظيره طلائع الجيش باستاد بتروسبورت فى الرابع عشر من أكتوبر المقبل فى اللقاء المقرر بينهما بدور الثمانية لبطولة كأس مصر فى مواجهة صعبة للطرفين، فأبناء الموج الأزرق يحلمون بتكرار سيناريو العام الماضى والوصول للمباراة النهائية وتحقيق البطولة للمرة الأولى فى تاريخهم بعدما خسروا البطولة الماضية أمام الزمالك بثلاثية مقابل لا شىء، بينما يسعى أبناء طلائع الجيش إلى كسر حاجز الوصول لدور الثمانية وتحقيق المفاجأة بالتغلب على بيراميدز والوصول للدور نصف النهائى من البطولة.

ورغم فارق الإمكانيات إلا أن المباراة ستكون صعبة، خاصة أن طلائع الجيش من الفرق التى نجحت فى تحقيق نتائج إيجابية بالدورى أمام بيراميدز كان آخرها التعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما بالدورى.

ويأمل أنتى انتيتيتش المدير الفنى لبيراميدز فى الوصول لأبعد نقطة بكأس مصر لمحو الصورة السيئة التى وضع فيها الفريق بجدول الدورى بعدما خسر بيراميدز مع الخواجة الكرواتى العديد من المباريات السهلة ولم يظهر الفريق المدجج بالنجوم بمستواه المعهود عنه فى الموسم الماضى وهو ما جعل الأنباء تتكاثر حول رغبة الإدارة فى رحيل المدير الفنى والتعاقد مع مدير فنى أخر إلا أن ضيق الوقت وضغط المباريات حال دون إتمام الصفقة

فى المقابل يعيش طلائع الجيش حالة من الإستقرار الفنى بعد تولى عبد الحميد بسيونى المقاليد الفنية للفريق خلفا لطارق يحيي واستطاع عمل توليفة جيدة من اللاعبين استطاعت تحقيق نتائج إيجابية والإبتعاد بالفريق من مؤخرة جدول الترتيب بالإضافة لتقديم كرة جميلة بعدما اعتمد بسيونى على بعض عناصر الخبرة.