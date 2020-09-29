شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى البلايلي لفيفا والعروض الأوروبية يحسمان انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال يوسف البلايلي نجم هجوم الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري على رأس المطلوبين لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد رغم الصعوبة التي تجدها الإدارة الحمراء لإتمام الصفقة، وأهمها طلب الأهلي السعوي الحصول على 4 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.

ويترقب الأهلي مصير أزمة يوسف البلايلي مع ناديه الأهلي السعودي، والتي وصلت لإقدام اللاعب على شكوى ناديه في فيفا، وذلك لعدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ويحصل البلايلي على 3 ملايين دولار سنويا مع الأهلي السعودي، إلا أن هناك خلافا كبيرا بين الطرفين حاليًا ليقوم اللاعب ببدء إجراءات شكوى الأهلي السعودي تمهيدًا لفسخ عقده والانتقال لأي نادٍ في الصيف القادم مجانًا.

كما ينتظر الأهلي معرفة مصير العروض الأوربية التي وصلت للاعب خاصة وأن الرغبة الأولى للبلايلي هي خوض تجربة الاحتراف الأوروبي فيما يأتي الأهلي خياراً ثانياً، وأكد البلايلي أنه بصدد تلقي عروض تركية وأسبانية خلال الفترة القادمة.

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ويرغب الأهلي في التعاقد مكع البلايلي خاصة بعد تعثر مفاوضات ضم المغربي ايوب الكعبي ، الذي وقع للوداد المغربي ، وتري لجنة التخطيط بالأهلي ان البلايلي هو أفضل خيار لتدعيم الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، خاصة بعد ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأحمر وابدى موافقته علي تخفيض مطالبه الماديه.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).