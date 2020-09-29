شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة بعد انضمامه لنادى فولوس اليونانى: تحدٍ جديد والرد فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عمرو وردة لاعب منتخب مصر على انتقاله لنادى فولوس اليونانى بعقد لمدة عام واحد، على سبيل الإعارة، قادما من فريق باوك سالونيكا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورته بتى شيرت النادي، قائلا :"التحدي الجديد الجواب في الميدان".



عمرو وردة

كما وجه وردة رسالة لجماهير نادى باوك، قائلا "جمهورى العزيز.. أردت أن أقدم لك أكثر من ذلك بكثير ، لكن لسوء الحظ لم أستطع ذلك لسبب أو لآخر. أنا آسف لذلك. ستبقى في قلبي وأنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى في يوم من الأيام. شكرا لكم جميعا".



وردة

وكان أعلن نادى فولوس اليوناني، أمس الاثنين، تعاقده مع النجم المصرى عمرو وردة، وقال الموقع الرسمي لنادى فولوس، إن عمرو وردة، صاحب الـ27 عاما، كان موجودا في النادى، ووقع على عقد جديد، لمدة عام، وسيرتدى القميص رقم 11.

وكان عمرو وردة، قد خرج بتصريحات، قائلا: "سألعب مع فريق فولوس، في الموسم الحالي، أنا في الطريق إلى النادى من أجل التوقيع على عقود انضمامى للفريق، باوك لم يمنحنى الفرصة، على الرغم من الإشادة بي"، وهاجم النجم المصرى، مسئولي باوك، قائلا: "لا أعرف لماذا وقعوا معى عقد جديد، وفى الأخير لم أحصل على فرصتى مع الفريق، قبل شهرين، كانت لدى عروض من ناديي أولمبياكوس وأريس سالونيكا".