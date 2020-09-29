شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى ملف تمديد عقد أزارو للأهلى بعد تأكد رحيل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملف تمديد الأهلى لعقد نجمه المغربى وليد أزارو انفراجة كبيرة بعد تأكد رحيل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق سواء خلال الأيام القليلة المقبلة أو بنهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا، وقدم مسئولو الأهلى عرضاً لأزارو لتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتشهد علاقة أزارو بفايلر توترا شديدا وكان للأخير دور كبير فى خروج النجم المغربي معاراً للاتفاق السعودي في يناير الماضي قبل أن يتم قطع إعارة اللاعب بسبب عدم دفع النادي السعودي باقي مستحقات الأهلي واللاعب، ورفع مسئولو الاتفاق السعودى قيمة العرض المقدم للأهلى من أجل شراء المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر، بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث وضع مسئولو الأهلى سيناريو حال رفض أزارو تمديد عقده، والذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، واستقر المسئولون على بيع المهاجم الدولى نهائياً حال عدم التوصل معه لاتفاق بشأن تمديد عقده، وتم تحديد مبلغ 2 مليون دولار، كحد أدنى لبيع اللاعب.

فى البداية اقترح الاتفاق السعودى شراء اللاعب نهائياً مقابل 400 ألف دولار على أن يتم الالتماس لدى الاتحاد السعودى لكى يتم قيد اللاعب بعد منع قيده هناك، عقب رفضه استكمال مدة إعارته هذا الموسم، إلا أن الأهلى رفض المقترح، ليرفع الاتفاق عرضه لـ 600 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى وصول المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإجازة التى يقضيها فى بلده، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي، وعرض مسئولو الأهلى على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذى لم يوافق عليه اللاعب حتى الآن بشكل رسمى.