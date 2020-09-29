كين ينتقد أداء ليفربول أمام آرسنال.. وكلوب يرد: "كنت تشاهد مباراة أخرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:

رد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي وجهها روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق والمحلل الفني بشبكة قنوات "سكاي سبورتس"بشأن أداء لاعبي الريدز أمام أرسنال في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

وحل أرسنال ضيفًا على ليفربول في مباراة الجولة الثالثة من منافسات بريميرليج، ونجح الريدز في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعقب المباراة، علق روي كين على أداء لاعبي ليفربول خلال بعض فترات اللقاء، وانتقد حالة التراخي والإهمال التي ظهرت على بعض اللاعبين.

ورفض كلوب ما أدلى به قائد يونايتد، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم أمام آرسنال.

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وقال مدرب ليفربول: "لم نلعب بشكل سيء، أعتقد أنه(كين) كان يشاهد مباراة أخرى، لقد لعبنا بشكل رائع."

وأضاف المدرب الألماني: "منذ الثانية الأولى كنا مسيطرين على المباراة، أداء الفريق كان جيدًا، وكان عليك فقط توخي الحذر في الهجمات المرتدة."

وأتم: "كانت ليلة جيدة لليفربول، أعلم أن لديهم (أرسنال) فرصة أو اثنتين في الشوط الثاني، لكن ليفربول كان الفريق الأفضل بكثير."

جدير بالذكر أن ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب بريميرليج الذي حصده الموسم الماضي، حيث نجح الفريق حتى الآن في تحقيق الفوز في أول 3 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.