الإسماعيلي يكشف عن موقفه بشأن عودة محمد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال أبو طالب العيسوي، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، إن النادي يُرحب بعودة الحارس السابق للفريق والحالي للزمالك، محمد عواد، إذا ما أراد رد الجميل لقلعة الدراويش.

ويُعاني الإسماعيلي هذا الموسم من تراجع المستوى والنتائج والتي جعلت قلعة الدراويش في المركز الـ12 على لائحة جدول ترتيب دوري We المصري.

وبدأ محمد عواد مشواره مع النادي الإسماعيلي عام 2012 لكنه انتقل إلى الزمالك عام 2019 بعد فترة إعارة في الوحدة السعودي.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد فتح المجال أمام رحيل عواد عندما قال من الأفضل له أن الرحيل مضيفًا أنه سمح له بالرحيل.

وقال أبو طالب العيسوى من خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت إن النادي بالطبع يُرحب بعودة محمد عواد من جديد للنادي إذا أراد اللاعب أن يرد الجميل لناديه السابق، مضيفًا أنه سيكون من الجيد للإسماعيلي أن يستعيد عواد مرة أخرى، وأكمل أنه في حال فشل عواد فإن الإدارة الفنية في النادي تبحث عن حارس جديد لتقوية الصفوف.

ويُعاني عواد مع الزمالك بسبب قلة المشاركة في ظل الاعتماد على الثنائي محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش"